Isola dei Famosi, crollo emotivo nella notte: "Non sto bene", un altro ritiro per Ilary Blasi?

Il giorno che ha preceduto la terza puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 22 marzo su Canale 5, si sono verificati diversi episodi imprevisti e piuttosto spiacevoli. Di giorno c’è stato il mancamento di Fariba Tehrani che, nel corso di una discussione con Ubaldo Lanzo, ha accusato un malore e si è accasciata a terra, facendo preoccupare molto il suo compagno di avventura/sventura in quel di Parasite Island. Di notte, invece, un momento particolarmente difficile ha colto Valentina Persia.

La quale ha infatti avuto un improvviso e duro crollo emotivo. “Che devo fare, non sto bene”, ha dichiarato in preda al panico, arrivando anche a pensare di abbandonare per sempre l’Isola dei Famosi. La Persia si è interrogata sulla sua reale capacità di affrontare un gioco così duro, ma i suoi compagni di avventura sono immediatamente intervenuti cercando di tirarle su il morale. E a quanto pare ci sono riusciti, dato che Valentina ha poi trovato la forza di reagire, pensando in particolare ai suoi due figli che si sarebbero potuti preoccupare nel vederla in quelle condizioni.

“Non voglio che mi vedano così Lorenzo e Carlotta - ha dichiarato - perché poi sono appena entrata. Non mi piace che mi vedano così”. D’altronde i primi giorni da naufraghi sono stati molto duri per tutti, dato che ci si è messo di mezzo anche il maltempo che ha reso tutto più complicato. La Persia è comunque riuscita a superare il momento di crisi, anzi in puntata ha preso ancora più forza dal fatto di essere riuscita a vincere una sfida contro l’agguerrita rivale Elisa Isoardi.

