Isola dei Famosi, per Akash Kumar è finita: quel giorno in cui con Oliviero Toscani... la scoperta che lo demolisce

“Il trash non mi appartiene. Io sono Dio. Ho già vinto l’Isola dei Famosi”. Ma allora perché ci è andato? Novella 2000 si riferisce ad Akash Kumar, al quale dedica qualche riga nel suo ultimo numero, definendolo “l’uomo dai mille nomi”: si perché il ragazzo in ogni trasmissione televisiva si è presentato con un nome diverso. Ma non è per questo che su di lui si è accesa un’attenzione quasi morbosa: tutti nel mondo del gossip vogliono sapere che cos’ha fatto agli occhi.

Una certa Veronica dopo Giacomo Urtis ha sostenuto che si è sottoposto a un’operazione che gli ha cambiato il colore degli occhi: tale intervento è vietato in Italia e in tanti altri luoghi, quindi potrebbe essere per questo che Akash non ha alcun piacere né interesse a parlarne. “Da piccolo - si legge su Novella 2000 - partecipò a una campagna pubblicitaria di Oliviero Toscani in cui si evince che i suoi occhi erano scuri. E il naso? Anche qui ci sono dubbi, come dice Lory Del Santo”.

Tra l’altro dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi, dove non ha voluto fermarsi alla Parasite Island preferendo tornare a casa dopo appena una settimana, Akash si è subito sfogato attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram. In particolare se l’è presa con gli “invidiosi” che dicono tante cose su di lui: “Nemmeno io sapevo di queste cose. Ma va bene così: l’invidia è una brutta bestia. La vita è già una m***, io me la godo”.

