La vita in diretta, Rita Dalla Chiesa provata: "Non dormo più la notte, mi buca il cervello". Il dramma coronavirus

Il coronavirus, i vari lockdown, le restrizioni alla nostra libertà, le relazioni a distanza con chi fa parte della nostra vita. Tutto questo, causato dalla pandemia, ha aumentato gli stati ansiosi nelle persone, anche l'insonnia. E' questo il caso di Rita Dalla Chiesa che nella puntata del 25 marzo de La vita in diretta, su Rai uno, ha confessato al conduttore Alberto Matano di essere molto provata da tutta questa situazione.

Tanto da ammettere: "Io non dormo più niente la notte, perché c’è l’ansia, Io la passo sveglia. Alberto, questo è il problema", spiega la Dalla Chiesa. "Diciamo che c’è anche l’ansia che ti buca il cervello". E sicuramente non è l'unica. E' difficile riuscire a prendere sonno e a dormire bene quando hai l'ansia e non riesci a rilassarti. Per questo, come rivelano diverse ricerche, tra gli italiani, e non solo, è aumentato l'uso di tranquillanti e ansiolitici.

Del resto questa è la seconda Pasqua che passiamo chiusi in casa, senza poter vedere amici e parenti, senza poter organizzare un bel pranzo in famiglia o una gita fuori porta. Ad un anno di distanza dallo scoppio della pandemia da coronavirus, infatti, il virus è sempre tra noi e non ci consente di tornare a una vita normale come forse ci aspettavamo.

Rita Dalla Chiesa, quindi, come tutti noi, trascorrerà la Pasqua da sola. E al di là, di questo, parlando con Alberto Matano in diretta, ha anche confessato di essere sconvolta da una assenza in particolare: la Via Crucis. "Mi fa impressione che non si faccia più", ha detto la Dalla Chiesa. "Mi fa tanta impressione".

