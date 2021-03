L'Eredità, "vita da cani". Sconcerto da Flavio Insinna, così Roberta si "brucia" 130mila euro: ma davvero?

27 marzo 2021 a

Su Rai 1, in questi giorni, va in onda una edizione speciale de L'Eredità, il seguitissimo quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna: L'Eredità per l'Italia, versione del programma adattata per Pasqua in cui si sfidano i campionissimi delle passate edizioni e le cui vittorie vengono devolute in beneficenza. E ad imporsi, ecco la musicista Roberta, concorrente dall'acconciatura eccentrica, che al Triello ha superato Claudio e Vanessa, in una sfida tutta tra veterani.

Ma alla Ghigliottina, il gioco finale della parola misteriosa, le cose non sono andate bene: Roberta si è presentata con un montepremi da 130mila euro che però, dopo una lunga serie di tagli, si è ridotto a soli 16.350 euro. Dunque, le parole indizio: vita, pensione, giorno, quattro e area (Roberta ha indovinato soltanto quattro collegamenti su cinque, insomma il montepremi è stato tagliato quattro volte). Una Ghigliottina in verità anche piuttosto semplice. Ma niente da fare: Roberta ha indicato come parola misteriosa "notte", quando in verità era "cani". E niente beneficenza.

Roberta ci riproverà nelle prossime puntata, con Insinna determinato a dare "aiuto morale e materiale" alle Onlus che beneficeranno del montepremi vinti (i denari vanno alla Comunità di Sant'Egidio). L'Eredità, per inciso, continua a mietere successi: ogni sera viene seguito da oltre 5 milioni di telespettatori. Il pubblico, però, resta in attesa di Martina Crocchia, la super-campionessa che stava mietendo successi prima dello speciale per Pasqua. E ci si interroga: ci sarà anche lei, una sera, nella sfida tra super-campioni? Se lo meriterebbe...

