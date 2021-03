Le Iene, orrore del rapper Fratellì: "Sputi in faccia, sprangate per 15 minuti. Stavo per...", il terrificante racconto della ex

27 marzo 2021 a

a

a

Questa volta il rapper "1727worldstar" l'ha combinata grossa. A svelare tutto è la sua ex fidanzata Simona Vergaro che a Le Iene ha parlato di quanto accaduto. Nella puntata di venerdì 26 marzo del programma di Italia Uno, l'ex attrice porno ha ripercorso gli anni passati a fianco dell'influencer: "Mi sembrava sincero, ed è stato questo che mi ha fatto innamorare". Poi però il ragazzo, dopo il video "Ho preso il muro fratellì", è diventato famoso e ha iniziato a mettere in piedi uno store online che si è rivelata essere una truffa. Ma le bugie nella vita di Algero Corretini (questo il nome di "Fratellì") non sono finite. Mesi fa il suo volto era finito su Chi l'ha visto? come un caso di scomparsa.

"Come lo facciamo tornare alle Olimpiadi". Alex Schwazer, un piano impossibile? Lo scoop delle "Iene"

Una messinscena, l'ha descritta l'ex: "Era quello che voleva e io l'ho accontentato. Mi dispiace perché lui non era stupido, ma certo aveva molti problemi con le donne", ha detto tra le lacrime. Tanti infatti gli episodi di violenza. "Mi ha fatto sentire una persona sbagliata, che ero una persona di me*** che meritavo gli sputi in faccia, ma ero innamorata, quindi". La prima volta che l'ha picchiata è stata ad agosto: "Io stavo per perdere i sensi. Io sono arrivata a non mangiare, avevo l'ansia, avevo paura, da tre anni fa a questa parte non ci ho capito nulla".

"E tu che ca*** vuoi fare?". Ermal Metal sbrocca contro la D'Urso e Signorini, rissa con la sorella: un video pazzesco | Guarda

Poi l'influencer ha oltrepassato i limiti. Nella testimonianza alle Iene Simona ha ricordato quando "una mattina lo trova sveglio davanti al letto furioso e la picchia, poi ha preso il telefono e ha chiamato il padre. Mi ha umiliato, poi mi ha detto di aspettare nel letto e mi ha picchiato con una spranga per 15 minuti". Mentre si consumava la terribile violenza Simona è riuscita a mandare un vocale alla madre che è arrivata in casa e ha allertato i carabinieri e l'ambulanza, in quel momento è arrivata anche la famiglia di lui: "Ma al posto di chiedere cosa fosse successo, ha detto "chi ha chiamato i carabinieri, qui c'è un infame".

Qui l'intera intervista realizzata da Le Iene a Simona Vergaro

"Rischi la galera". Il gioco erotico e la disgrazia: terrore puro per Tommaso Zorzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.