Amici, Stefano De Martino fa il marpione e Maria De Filippi lo fulmina: "Basta, hai già dato". Bordata molto intima

Siamo ad Amici Serale, la seconda puntata in onda su Canale 5 sabato 27 marzo e ovviamente condotta da Maria De Filippi. E la padrona di casa apre le danza in maniera inaspettata, con una battuta pungente. Il tutto quando interpella Alessandra Celentano, alla quale per rompere il ghiaccio chiede di rispondere a qualche domanda. Le chiede quale dei tre giudici le sia meno simpatico tra Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. E la Celentano senza esitazioni indica l'ex di Belen Rodriguez.

La ragione? Alcuni battibecchi tra loro due nella precedente puntata. De Martino, da par suo, è stato allo scherzo e ha affermato che la Celentano mentiva sapendo di mentire: il rapporto tra i due, infatti, è in verità ottimo. La De Filippi ha proseguito la querelle, fino a che De Martino ha detto che è proprio così, stuzzicandosi, che "di solito nascono le migliori storie d'amore". E qui è piovuta la battuta tagliente della De Filippi: "No, Stefano, no. Qua abbiamo già dato".

Il riferimento della De Filippi era agli innumerevoli flirt che si sono consumati nella scuola di Amici. Compresi, ovviamente, quelli di Stefano De Martino, che anni fa ebbe una storia con Emma Marrone, conosciuta proprio ad Amici, salvo poi innamorarsi di Belen, e il resto è storia. Ma non è tutto: si è parlato anche di un filrt di De Martino con Giulia Pauselli, che si sarebbe consumato quando lei era allieva e Stefano nei professionisti. Insomma, per quel che riguarda De Martino siamo a già tre flirt: "Abbiamo già dato", appunto, come dice la De Filippi.

