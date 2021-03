Isola dei Famosi, "la reazione di Ilary Blasi". I deliri di Akash Kumar, fonti privilegiate a Mediaset: è finita malissimo

Roberto Alessi 28 marzo 2021 a

Il modello Akash Kumar ha voluto lasciare l'Isola dei famosi, facendo a mio parere una cavolata. L'opinionista Tommy Zorzi ha cercato di trattenerlo con ragionamenti preziosi, ma non c'è stato niente da fare. E la conduttrice di Canale 5, Ilary Blasi, ironicamente gli ha lanciato una frecciatina: «Abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro che magari l'avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te». Quando la padrona di casa è più simpatica e divertente dei suoi ospiti.

Riparlo di Akash: con lui l'Isola dei Famosi si sta trasformando nell'Isola delle polemiche. Le più accese riguardano il bellissimo modello italo-indiano. È uscito dal reality perché eliminato, ma anche perché ha detto che voleva andare via («Sono stanco voglio tornare a casa»). «Il suo atteggiamento ha fatto indispettire la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti», mi ha spiegato Armando Sanchez, esperto di reality. Soprattutto Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, si sono offesi, e contro di loro l'ex naufrago ha lanciato frecce velenose (alla Lamborghini ha detto di sentirsi più famoso di lei, su Zorzi ha svelato una loro chat privata, in cui pare che il vincitore de Grande fratello Vip «lo inviti a casa»).

Ma la polemica deriva dal sospetto che Akash sembra aver cambiato identità, i suoi occhi di colore grigio azzurro, a detta di molti, non sarebbero i suoi (in origine potevano essere scuri). A lanciare il sasso è stato il chirurgo estetico Giacomo Urtis, che però non avrebbe mai visto Akash con gli occhi scuri. Intanto su Instagram lui posta una sua foto da piccolo con quegli occhi da husky. Caso risolto?

