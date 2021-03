Pomeriggio Cinque, il racconto drammatico di Rita Dalla Chiesa: "Ha urlato con quanto fiato aveva in gola, terribile"

29 marzo 2021 a

a

a

Un racconto drammatico quello che Rita Dalla Chiesa ha fatto in collegamento con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. La celebre conduttrice ha parlato dell’episodio di violenza nei confronti di una donna cui ha assistito suo fratello Nando. Quest’ultimo, infatti, si trovava a casa sua a Milano quando ha sentito delle urla. “Si è affacciato e ha visto sul balcone di fronte una giovane donna. Urlava disperata, aggrappandosi alle ringhiere del terrazzo”, ha raccontato Dalla Chiesa.

Il mago Otelma si spacca la testa e vuole rovinare Francesca Cipriani: roba da matti, quanti soldi le chiede. Ridotta in miseria?

La conduttrice poi ha aggiunto: “E’ terribile sentirselo raccontare da chi l’ha vista”. La donna in questione si aggrappava disperatamente alla ringhiera ma un uomo tentava con tutte le sue forze di buttarla di sotto. Rita Dalla Chiesa, tra l'altro, ha parlato dello stesso episodio anche sul suo profilo Facebook scrivendo: "Una lotta impari. La gente ha cominciato a gridare dalle finestre di chiamare la polizia".

"Questa roba non mi sta bene". Vaccino, c'è chi dice no: il furibondo sfogo di Al Bano in tv: accuse pesantissime

Grazie all’intervento di Nando, però, la ragazza è riuscita a salvarsi. “Ha urlato con quanto fiato aveva in gola. Adesso è ancora senza voce”, ha spiegato la conduttrice. Intanto non si sa ancora nulla di quella ragazza, ma secondo Rita Dalla Chiesa l’uomo che voleva farle del male potrebbe essere addirittura un suo familiare. La D’Urso, infine, ha ringraziato la sua ospite e lei, a sua volta, ha ringraziato D’Urso per l’attenzione alle donne: “Grazie perché continuate la vostra battaglia”.

"Sospeso il contratto con La7". Balle sul vaccino, l'inchiesta di Giletti affonda Scanzi: un siluro (anche) contro la Gruber?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.