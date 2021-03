Isola dei Famosi, Elisa Isoardi crolla davanti a sua madre: "Perdonami per quel che ho fatto", lo sfregio che la riduce in lacrime

30 marzo 2021 a

Attimi carichi di tensione emotiva e commozione, quelli che si sono consumati nel corso della puntata de L'Isola dei Famosi in onda su Canale 5 nella serata di ieri, lunedì 29 marzo. Al centro dell'attenzione Elisa Isoardi, la più celebre e seguita tra i naufraghi, che nei giorni scorsi aveva espresso tutto il suo rimpianto per non aver mai trovato l'ardore di dire alcune importanti cose a sua madre. Un tema che, va da sé, ha tenuto banco nel corso della puntata condotta da Ilary Blasi.

La Isoardi, seppur dall'Honduras, ha potuto parlare con la madre, premettendo di essere orgogliosa di lei. Dunque la Blasi la ha invitata ad esternare tutto ciò che aveva dentro. E la Isoardi non ha esitato: "Mamma perdonami per quello che ho fatto", ha premesso. Dunque la madre, dopo che la Isoardi ha scoperto della nomination segreta, le ha detto: "Forza, mi raccomando. Sono tanto orgogliosa di te. Tuo fratello ti guarda sempre e ti manda un grande bacio". Parole che hanno fatto breccia nel cuore di Elisa, che è scoppiata in lacrime.

"Le devi dire qualcosa? Ti voglio bene?", ha poi ripreso la Blasi, incalzando la Isoardi. E la conduttrice, 38 anni, si è ulteriormente sciolta: "Io glielo sempre detto ti voglio bene. Perdonami per quello che ho fatto". "Anche noi genitori sbagliamo - ha replicato la signora -. Stai tranquilla e concentrati sull'Isola".

Ma cosa è successo, tra Elisa Isoardi e la madre? La conduttrice ha poi dato qualche spiegazione, senza però entrare nel dettaglio. Elisa ha premesso di avere avuto alti e bassi con la madre e, riferendosi al perché le chiedesse perdono, ha svelato: "Per quello che ho detto l’altra volta. Non sono stata molto buona con lei, l’ho allontanata. Non avevo il coraggio di confrontarmi con lei. Con una donna che ha fatto tanti sacrifici con me", ha concluso. "Ti amo tantissimo. Quando torni ti riempio di baci", ha concluso teneramente la madre di Elisa Isoardi.

