Peter Gomez a L'aria che tira sbrocca contro Matteo Salvini: "Mi sono frantumato i c***, dice solo ovvietà". Gelo a La7

"Sono felice che Matteo Salvini ed Enrico Letta cerchino di parlarsi in maniera civile. Quelle di Salvini sono ovvietà talmente ovvie, si riapre quando i dati dicono che si può riaprire, cosa stiamo a discutere?". Questo il pensiero del direttore del Fatto quotidiano Peter Gomez, ospite su La7 a L'Aria che Tira. Il giornalista parla dell'incontro tra iI leader del Partito democratico e quello della Lega, Enrico Letta e Matteo Salvini sui temi della pandemia e dell'Europa intervenendo alla presentazione del Rapporto ISPI 2021 "Il mondo al tempo del Covid. L'ora dell'Europa?", attaccando in maniera pesante Salvini.

Gomez fa una analisi politica delle tante anime del governo Draghi: "Finché non sarà conclusa la campagna di vaccinazione non ci saranno spine per l'ex governatore della Bce", analizzando così il futuro dell'esecutivo anche in previsione del voto al Quirinale l'anno prossimo per scegliere il nuovo Capo dello Stato, al posto di Sergio Mattarella. "Sono felice che Salvini e Letta si parlino e cerchino di parlarsi in maniera civile in questo paese di guelfi e ghibellini", spiega Gomez.

Infine parla delle continue polemiche politiche: "Mi sono francamente frantumato i cabbasisi delle continue polemiche politiche tra i vari partiti perché il 90% sono polemiche perfettamente false. Salvini parla perché fa politica, ma le cose che dice non si dovrebbe neanche discutere perché sono banalità, dice cose di cui tutti siamo d'accordo: ovvio che bisogna riaprire quando le condizioni lo permetteranno, ma chi è che non è d'accordo su questa ovvietà?", conclude polemicamente Gomez.

