Isola dei Famosi, Iva Zanicchi ridicolizza Daniela Martani:" La signora vegana? Voglio proprio vedere come..."

In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Iva Zanicchi ha svelato alcuni scoop. Il primo riguarda le due puntate musicali interamente dedicate a lei e che andranno in onda su Canale 5. Gossip e Tv riporta che la Zanicchi canterà dal vivo accompagnata da un'orchestra per raccontare i suoi sessant'anni di attività. A settembre di quest'anno, uscirà invece un nuovo album con una decina di nuovi brani. Iva Zanicchi ha naturalmente parlato anche dell'Isola dei Famosi 2021, dichiarando di sentirsi a suo agio nel ruolo di opinionista al fianco di Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

La Zanicchi spende anche qualche dolce parola riguardo alla conduttrice dell'Isola Ilary Blasi: "una persona perbene, affettuosa. Alla fine della prima puntata, quando eravamo tutti distrutti, lei è uscita e ci ha aspettato dietro le quinte per ringraziarci". La cantante ha lodato la professionalità della conduttrice romana, raccontando qualche aneddoto su come la Blasi abbia gestito egregiamente delle difficoltà tecniche e di comunicazione durante la trasmissione. Elettra Lamborghini, che Iva ha incontrato a Verissimo, la reputa molto simpatica. Inoltre, è rimasta colpita dall'influencer milanese Tommaso Zorzi che, nonostante la giovane età, dimostra secondo lei già una certa maturità.

Nella prima puntata ha spesso nominato Daniela Martiani, definendola tuttavia "signora vegana", dato che non si ricordava il suo nome. Nessun'attacco ai vegani, come ha spiegato la Zanicchi: "Voglio vedere come Daniela potrà resistere mangiando solo cocchi e simili". La ricerca del cibo è infatti una delle problematiche più grandi per i concorrenti dell'Isola. Non si tratta del primo reality che vede Iva Zanicchi come opinionista. Nel 2019 è stata al Grande Fratello condotta da Barbara d'Urso. Ha detto di non aver riscontrato troppe differenze tra i due programmi. Sia sull'Isola che nella Casa, i concorrenti litigano. Quello che è diverso è semplicemente il contesto.

