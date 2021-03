Le Iene, Samantha De Grenet in paranoia: "Gli ho fatto fare una pi***". La scoperta sconvolgente dopo il Grande Fratello Vip

31 marzo 2021 a

Una brutta sorpresa per Samantha De Grenet, che al ritorno dal Grande Fratello Vip è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. Nella puntata del 31 marzo il programma di Italia Uno ha mandato in onda la gag organizzata da Nicolò De Devitiis e Riccardo Messa con la complicità del figlio della conduttrice, Brando. Le Iene hanno giocato sul carattere della De Grenet, descritta dal figlio come "apprensivo" nei suoi confronti. Così le hanno fatto credere che nei tre mesi in cui era nella casa più spiata d'Italia Brando avesse stretto amicizia con il "Brasiliano”, nome d'arte di Massimiliano Minnocci diventato famoso sui social dopo uno scontro con la Polizia. Una vita che lui stesso ha ammesso essersi lasciato alle spalle, diventando un influencer che dispensa consigli soprattutto agli adolescenti.

Non basta a tranquillizzare l'ex gieffina che sottolinea la differenza di età tra i due, ormai in combutta per sponsorizzare gli orecchini della madre di Brando. "Voi mi dovete tanto a me perché tuo figlio l’ho fatto crescere - ha detto il Brasiliano una volta incontrata la De Grenet -. Vi do un consiglio, vive dentro la bambagia: fallo uscire da casa!". Da qui l'influencer svela tutto quello che il figlio ha fatto con lui: "Gli ho fatto guidare la macchina come premio. Si è menato con alcuni ragazzetti e come premio gli ho fatto fare una pi** da una donna!”. Samantha è su tutte le furie e, dopo aver minacciato di menarlo, ha inveito contro il figlio: "Voglio sapere dove vai, con chi vai".

La De Grenet e Brando hanno continuato a discutere finché il Brasiliano non ha suonato alla porta chiedendo di trovare un posto per nascondersi dagli agenti. Dopo l'ennesima sfuriata, però, la showgirl è venuta a conoscenza dello scherzo e ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Qui di seguito l'intero scherzo a Samantha De Grenet nella puntata de Le Iene

