Striscia la Notizia, la terrificante truffa-Bancoposta: conto prosciugato con una telefonata, fate molta attenzione

Un tg satirico, certo, ma sempre al fianco degli italiani. Si parla di Striscia la Notizia, che a truffe e truffatori ha sempre dedicato molto spazio. E non ha fatto eccezione la puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 31 marzo, la terza che rivede dietro al bancone in tandem una delle coppie storiche del programma di Antonio Ricci, ossia Michelle Hunziker e Gerry Scotti, con la prima subentrata a Francesca Manzini all'inizio della settimana.

Ma si parlava di truffe. Ad indagare sul tema, come sempre, l'inviato Riccardo Trombetta. In questo caso la truffa riguarda un finto servizio clienti Bancoposta, la tessera di pagamento delle Poste diffusissima in Italia. Trombetta infatti raccoglie la testimonianza di un telespettatore che è stato contattato proprio da questo fantomatico servizio clienti Bancoposta: l'obiettivo dei balordi, ovviamente, era derubarlo.

Il tutto è iniziato con un sms che comunicava che il conto Bancoposta del signore era stato hackerato. Così, a quel punto, i truffatori si sono fatti chiamare telefonicamente per un finto "soccorso", durante il quale hanno chiesto tutti i dati dell'utente: grazie a questi sono riusciti ad entrare nel suo conto e a prosciugarlo, del tutto, senza neppure lasciare un euro. Un caso, quello di cui parla Striscia la Notizia, molto diffuso e a cui bisogna prestare grande attenzione: nel servizio, Trombetta, spiega quali sono gli errori da non commettere mai per difendersi al meglio.

Striscia la Notizia, la truffa-Bancoposta: ecco il servizio

