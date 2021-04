Chi l'ha visto, il caso-Denise Pipitone? Conseguenze pazzesche per Federica Sciarelli: dopo la puntata di ieri...

01 aprile 2021 a

Ascolti alle stelle nella serata di ieri, mercoledì 31 marzo 2021, per Chi l'ha visto?, trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3. Il programma è stato seguito da 3.520.000 persone (15,2% di share). I telespettatori sono rimasti letteralmente incollati allo schermo televisivo per seguire il caso di Denise Pipitone. 17 anni in seguito alla sua sparizione, una ragazza russa è in cerca della sua vera famiglia. Olesya Rostova è Denise Pipitone? Il test del Dna è stato eseguito, ora bisognerà attendere i risultati delle analisi, come riporta Gossip e Tv.

Sempre alti gli spettatori della Nazionale, che ha giocato ieri a Vilnius contro la Lituania. Gara valida per la qualificazione ai Mondiali che si terranno in Qatar nel 2022. 5.972.000 appassionati hanno seguito la gara vinta per 2-0 dagli Azzurri (21,7% di share). Crollano invece gli ascolti del programma Svegliati Amore Mio, con Sabrina Ferilli protagonista. Gli spettatori sono stati 3.586.000 con un 14,7% di share. La prima puntata del programma, andata in onda la scorsa settimana, era stata seguita da quasi 4 milioni di spettatori, pari al 16,10%. Forte critica da parte del regista della fiction, Ricky Tognazzi, che ha invitato i suoi fan su twitter a non seguire Chi l'ha visto?.

Avvio deboluccio per il nuovo programma condotto da Simona Ventura, Games of Games, in onda su Rai 2. Gli ascolti tv di ieri hanno registrato uno share soltanto del 5,1%, pari a 1.267.000 telespettatori. Nel pomeriggio, vittoria di Pomeriggio 5 a discapito de La Vita in diretta. 1.741.000 spettatori hanno seguito Barbara d'Urso nella prima parte, mentre hanno guardato la seconda parte 1.911.000 persone. Alberto Matano ha ottenuto una media di 16,8% di share. A guardare La Vita in Diretta sono stai invece 1.818.000 spettatori. La presentazione del contenitore è stata guardata da 1.535.000 spettatori, con uno share del 15,5%.

