La Vita in Diretta, Alberto Matano: "Non ce la faccio più", sfogo brutale e crollo alla vista del bollettino

02 aprile 2021 a

a

a

Alberto Matano ha aggiornato i telespettatori di Rai1 sulla situazione epidemiologica dell’Italia anche oggi, venerdì 2 aprile, durante la messa in onda de La Vita in Diretta. Il suo programma sta viaggiando a ottimi livelli per quanto riguarda gli ascolti e lo share, segno che la scelta di affidargli la conduzione in solitaria - dopo le polemiche dello scorso anno con Lorella Cuccarini - sta pagando. Stasera, però, Matano ha avuto un momento di sconforto al quale si è lasciato andare.

"Non dormo più la notte, mi buca il cervello". Rita Dalla Chiesa, il dramma del coronavirus: una rivelazione sconvolgente

Quando infatti è arrivato il momento di dar conto ai suoi telespettatori del bollettino e soprattutto del dato giornaliero dei decessi (480, dopo gli oltre 500 di ieri), Matano si è rivolto nel seguente moto all’esperto che era collegato a La Vita in Diretta: “Però professore, io lo dico perché veramente non ce la faccio più a documentare questo dato che riguarda le persone che non ce l’hanno fatta”. L’insofferenza del conduttore è probabilmente, anzi sicuramente, quella di milioni di italiani dinanzi a una situazione del genere, che non sembra avere più fine.

Soldi, la peggiore delle indiscrezioni per Pierluigi Diaco: cala la mannaia dei vertici Rai

“Siamo sempre quelli del ‘dopo’, non riusciamo mai ad arrivare in tempo a fare le cose”, ha poi aggiunto Alessandro Greco, che è intervenuto per sollevare una piccola polemica. Ed effettivamente orma il malcontento è diffuso: ci si aspetta una svolta in questo mese di aprile, perché la gente ormai è giunta a livelli di insofferenza enormi.

Il caso-Denise Pipitone a Chi l'ha visto? Conseguenze pazzesche per Federica Sciarelli: dopo la puntata di ieri..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.