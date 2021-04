Verissimo, rivelazione toccante di Francesca Michielin: "Perché ho tagliato i capelli, a chi li ho donati"

Francesco Fredella 05 aprile 2021 a

Francesca Michielin, che ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo con Fedez, lascia tutti senza fiato. Ancora una volta. Parla del suo nuovo look e dice: "Ho donato i capelli a un'associazione per malati oncologici". A Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, nella puntata di sabato 3 aprile arriva un altro grande scoop. "Ho deciso di tagliare i capelli a ridosso della prima serata - ha spiegato nello studio - un po' perché tagliare i capelli è sempre un segno di cambiamento e poi per fare una cosa che ho sempre voluto fare".

E ancora: "Ho fatto questa donazione in forma anonima - ha spiegato - ho pensato che non sarebbe stato giusto buttare i miei capelli e li ho voluti regalare a uno di questi enti che li raccolgono per chi li ha persi a causa delle cure". Il gesto di Francesca Michielin, che sta praticamente scalando le classifiche con il brano Chiamami per nome, è piaciuto a tantissime persone. In Italia, ogni anno, migliaia di persone si ammalano di cancro e sono costrette a ricorrere a cure pesantissime (come la chemioterapia). La caduta dei capelli è una delle controindicazioni.

Da tempo, inoltre, si sta portando una vera e propria battaglia per sensibilizzare l'opinione pubblica. Il gesto della Michielin, senza ombra di dubbio, apre le porte ad una vera e propria rivoluzione. Al momento sono solo quattordici le regioni che stanziano fondi a parziale o totale contributo per l'acquisto della parrucca per malati oncologici. Si tratta di Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Trentino Alto-Adige, Veneto. Appare, tra l'altro, un'evidente disparità tra Nord e Sud del Paese. Ma giungono notizie legate a numerose associazioni di volontariato che mettono a disposizione delle parrucche per pazienti oncologici.

