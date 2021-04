Isola dei Famosi, Vera Gemma frega gli autori: "Strappami i capelli", come riesce ad accendere il fuoco

05 aprile 2021 a

a

a

Se Fariba Tehrani aveva pensato di accendere il fuoco avvantaggiandosi con un assorbente e venendo redarguita ufficialmente dagli autori dell’Isola dei Famosi, Vera Gemma ha trovato un modo legittimo (e decisamente poco convenzionale) per ricevere un aiutino nell’accensione del fuoco. L’attrice si trova attualmente su Playa Esperanza che, proprio come lascia immaginare il nome, rappresenta l’ultima speranza di poter tornare in gioco con gli altri naufraghi.

"Perché la adoro, una vera passione". Senza precedenti: Ilary Blasi fa il nome, un caso all'Isola dei Famosi

Vera ha infatti perso il televoto con Brando Giorgi, con quest’ultimo che è potuto rientrare in gara e riunirsi con gli altri concorrenti. Quindi da diversi giorni la Gemma ha iniziato una convivenza con Miryea Stabile, l’eliminata dal gruppo della scorsa puntata, e ha regalato un momento che resterà nella storia del programma. Ad un certo punto Vera ha infatti avanzato una proposta molto particolare mentre le due provavano ad accendere il fuoco: “Sai che facciamo? Stacchiamo un pezzo dei miei capelli con il coltello. Dicono sempre di stare attenta ai capelli perché prendono fuoco facilmente”.

"Posso essere una m***". A Ilary Blasi sfugge una (pesantissima) confidenza: chi deve tremare all'Isola dei famosi

Usando lo “scalpo” come fiamma, la Gemma è effettivamente riuscita ad accendere il fuoco, che è stato fondamentale per cucinare un piatto caldo una volta ogni tanto. A differenza di Fariba, che aveva infranto il regolamento perché non è consentito utilizzare oggetti che non si trovano in natura per accendere il fuoco, Vera è invece riuscita a trovare una scorciatoia brillante.

Raptus di Iva Zanicchi, strappa la giacca a Ilary Blasi: "Mi vergogno", roba da censura in prima serata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.