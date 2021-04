Mattino 5, "come si fa il bidet all'Isola dei famosi". Disgusto in studio, cosa esce di bocca a Miriana Trevisan

06 aprile 2021 a

Quando si parla di Isola dei Famosi le gaffe sono scontate e non solo quelle della conduttrice Ilary Blasi. A scivolare questa volta ci ha pensato Miriana Trevisan, in collegamento con Mattino 5. Nel programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci si parla di nuovo dell'Isola dei Famosi e di quello che è successo la sera prima. Ed è proprio qui che l’ex reginetta di Non è la Rai si è lasciata andare a una confessione intimissima sul dietro le quinte del programma.

A servirle la battuta su un vassoio è stata la padrona di casa che, dopo aver visto il divertente video della prova del fango, si è rivolto ai suoi ospiti ed ex naufraghi chiedendo: "Ma voi che siete stati all’Isola dei Famosi, mi dite come ci si libera di tutto questo fango?". Immediata la risposta di Valerio Merola: "Ti fai il bagno in acqua, è talmente pulita che è meravigliosa". Ma è stata la Trevisan a scendere nei dettagli e a far calare il silenzio in studio: "Anche il bidet si fa nell’acqua del mare". "Va beh - è intervenuta a quel punto la Panicucci - Miriana certi dettagli ce li possiamo dire di nuovo in privato". Inutile dire che l'imbarazzo era evidente.

A spiegare come "nascono" le gaffe divertenti dell'Isola è la stessa Blasi, raggiunta da Repubblica: "Mi pare che non ci sia niente di normale. Siamo tutti un po’ strani". Poi la conduttrice ha ammesso anche per chi fa il tifo tra i vari concorrenti: "Ho una passione per Valentina Persia. Sarà che è romana. Poi adoro Vera Gemma, è libera. Io sono spettatrice prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una m***”, ha dichiarato senza troppi giri di parole. E poi sui naufraghi: "Certe cose delle squadre Burinos-Rafinados mi fanno ridere".

