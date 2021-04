Dayane Mello, "era inevitabile". Amicizia particolare? No, disgrazia: la dolorosa confessione su Rosalinda Cannavò

07 aprile 2021 a

Dayane Mello, protagonista della quinta edizione del GF Vip, é tornata a parlare del reality e delle tante sensazioni ed emozioni vissute. Si è soffermata anche su Rosalinda Cannavó, la persona con cui ha legato di più all’interno della casa, pur non mancando parecchi screzi che hanno messo spesso a repentaglio il loro rapporto. La Mello ha dichiarato: “Come in ogni amicizia sincera, ci sono alti e bassi. I litigi sono inevitabili, ma non abbiamo permesso che delle incomprensioni potessero gravare sul nostro rapporto. Ad oggi, provo un profondo rispetto per Rosalinda. È stata una persona con cui ho condiviso molto”.

Dayane Mello oltre che parlare del suo rapporto con Rosalinda Cannavò si è soffermata anche sul rapporto con i concorrenti che hanno condiviso con lei il GF Vip: “All’interno del gioco, in diversi hanno seguito strategie, creando delle dinamiche di favoritismi. Sicuramente alcuni rapporti che si sono creati erano veri, come con Sonia, Giulia, Carlotta e Samantha”.

Dayane Mello ha raccontato quali sono i suoi piani e i suoi progetti per il futuro: “Io e il mio team stiamo valutando varie proposte di programma televisivi in Italia e all’estero. Non nascondo però che mi piacerebbe anche lavorare in Brasile per tornare un po’ a casa dalla mia famiglia”. Dayane Mello di recente ha anche raccontato di non riconoscersi più dopo il reality, affermando inoltre che dal punto di vista lavorativo che, "nel futuro c'è un progetto: un programma per la tivú che è ancora top secret. Inoltre mi piacerebbe lavorare per una rete brasiliana".

