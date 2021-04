Le Iene, terribile scherzo a Paola Turci: il primo amore della nipotina e un losco giro di bufale

07 aprile 2021 a

Paola Turci è stata vittima di un pesante scherzo organizzato da Le Iene con la complicità della nipote della cantante, Margherita. Quest’ultima ha fatto credere alla Turci di aver iniziato una relazione con Marco, un giovane produttore musicale. Le due, infatti, sono molto legate: spesso su Instagram Paola definisce la ragazza “la gioia della sua vita” e Margherita considera la zia come una sua confidente cui rivela anche aspetti intimi della propria vita. Tra l’altro proprio dal punto di vista amoroso, la cantante è stata protagonista del gossip nei mesi scorsi, dopo alcune foto in compagnia dell’ex di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale. In molti hanno ipotizzato che tra le due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

Il primo incontro tra Paola e il ragazzo della nipote è avvenuto in un ristorante. Tutto è sembrato andare bene finché il ragazzo ha deciso di vendere una foto di Paola Turci in cambio della cena. Una settimana dopo la disastrosa conoscenza, la cantante ha scoperto che Marco si sarebbe spinto fino a sfruttare il cognome della ragazza per sponsorizzare – a titolo gratuito – delle mozzarelle di bufala sui suoi profili social, con scambio di contanti liquidi eccessivi e sicuramente poco leciti.

A infastidire ancora di più l’artista, poi, è stato lo slogan della finta campagna pubblicitaria: “La Turci è ancora più bella da quando mangia la mozzarella”. Paola, preoccupata e indispettita, ha poi deciso di raggiungere Margherita in una stalla, dove la ragazza – con una chitarra in grembo - stava scattando le foto per pubblicizzare le mozzarelle. Dopo aver preso a parole il ragazzo, però, la Turci è stata sorpresa dalle telecamere de Le Iene, intervenute per interrompere il terribile scherzo.

