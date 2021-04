Striscia la notizia, Gerry Scotti umilia Paola De Micheli: "Non andare ad abbronzarti, ti ha già fatta nera il Pd"

08 aprile 2021 a

Dopo Enrico Letta, anche Paola De Micheli telefona a Giorgia Meloni. A Striscia la notizia, in esclusiva, il confronto a distanza tra l'ex ministra Pd dei Trasporti e la leader di Fratelli d'Italia: "Come va Giorgia, stai bene? Sì lo so che sei l'unica che porta i pantaloni nel centrodestra. ma povero Matteo Salvini prima o poi me lo lascerai in mutande... Oh, magari ci sta anche bene...".

Stiamo parlando, ovviamente, della "finta" De Micheli, imitata dalla brava Valeria Graci, ormai storica inviata del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, che mette a ferro e fuoco con le sue scorribande le vie del centro di Roma, alla ricerca di qualche protagonista della politica nazionale. Ma non solo. Davanti all'auto che potrebbe essere quella di Debora Serracchiani, tira fuori una chiave e prova a fare buon viso a cattivo gioco: "La Serracchiani capogruppo del Pd alla Camera? Io sono felice eh, non sono mica gelosa. Anzi tanti cari complimenti, gliel'ho anche scritto qua dietro, grosso così. Adesso vado via che è meglio". Buona idea.





La Graci imita Paola De Micheli: guarda il video integrale di Striscia



Quando intercetta Elena Tripodi del Movimento 5 Stelle, invece, azzarda: "Matteo Renzi ha detto che bisogna aver pazienza e ripartire. Ripartire per l'Arabia Saudita, intendeva...". E anche alla grillina scappa una risata. Con Maurizio Lupi l'intesa è immediata: "Non è che fischiano solo le donne, voglio proprio vedere al prossimo congresso del Pd quanti fischi si prende Letta". Con Laura Ravetto la Graci/De Micheli si lascia andare a uno sfogo molto femminile: "Ma tu sei abbronzata, dove sei stata?". "Sul balcone", "Posso venire sul balcone con te?". A sistemarla ci pensa Gerry Scotti, al rientro in studio: "Non c'è bisogno di andare a prendere il sole sul balcone, l'hanno già fatta nera quelli del Pd".

