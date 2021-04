Onestini e Melyssa, ma spunta anche Valeria Marini: triangolo di fuoco a Superviventes?

10 aprile 2021 a

Potrebbe essere un flirt. Condizionale d’obbligo, ma gli ingredienti ci sono tutti: reality, telecamere, voglia di far parlare. E, soprattutto, concorrenti mezzo nudi sull’isola dei famosi spagnola. Ormoni a palla, come si dice in gergo. E accade di tutto: intrighi e sguardi, strategie e avvicinamenti. Sospetti, molto sospetti.

Prima il presunto flirt tra Gianmarco Onestini e Valeria Marini, ora a Supervivientes ne spunta un altro. Sempre presunto, per carità. Jorge Javier, conduttore del programma, manda in onda un filmato in cui i i concorrenti italiani sono chiamati a trascorrere un periodo di tempo in un resort prima dell’inizio del reality. Valeria Marini avrebbe stretto lì un’amicizia particolare con Gianmarco Onestini. Ma secondo i media spagnoli ci sarebbe un altro presunto flirt in corso: quello tra Melyssa Pinto e Gianmarco Onestini. Triangolo di fuoco con la Marini di mezzo?

La Pinto, 28 anni, sempre secondo i tabloid spagnoli, sarebbe molto chiacchierata. In passato è stata fidanzata con Tom Brusse, ma la relazione è finita subito (lui giorno si innamorò di Sandra Pica). La Marini, intanto, è al centro di questa nuova avventura televisiva dopo due Gf vip e un’edizione di Temption island vip (dove ebbe un flirt con Ivan Gonzalez, che le ha mandato un messaggio di “in bocca al lupo”).

Valeria Marini potrebbe ricevere un bel due di picche da Onestini jr, se quest’ultimo dovesse avere un flirt com Melyssa. E chissà nei prossimi giorni cosa potrebbe “cinguettare” Tom Brusse se tra Melyssa Pinto e Gianmarco Onestini dovesse concretizzarsi un avvicinamento. Un triangolo. Anzi una soap (spagnola) a puntate.

