Striscia la Notizia, la foto "illegale" delle veline prima della diretta: "Ci vediamo dopo", roba da impazzirci

Come convincere i telespettatori a seguire Striscia la Notizia? Come convincere le persone a guardare il tg satirico di Canale 5, che è già da decenni a questa parte campionissimo in termini di ascolti? Semplicissimo, basta schierare le veline, le meravigliose Shayla Gatta e Mikaela Neaze Silva, la coppia più longeva nella storia del programma Mediaset.

Curioso, infatti, il tweet postato dall'account ufficiale di Striscia la Notizia a ridosso della puntata di ieri sera, sabato 10 aprile. Eccole, le due strepitose veline, vestite entrambe con un tubino nero super-sexy e rigoroso tacco a spillo nero, anche questo nero. Una foto divertente, divertita e molto ammiccante in cui le due si mostrano al fianco di una enorme macchina fotografia, il tutto al centro dello studio di Striscia. In calce alla foto la scritta: "Dite: ci vediamo stasera". Insomma, occhio strizzato ai telespettatori.

Invito "illegale", quello di Striscia e delle veline, che per certo avrà catalizzato più di una attenzione. Dunque, nel corso della puntata, il tg ideato da Antonio Ricci si è occupata degli "invisibili del vaccino", e ancora di fibrosi cistica e del costo dei farmaci per curarla, del crollo di alcuni pali del telefono in provincia di Pavia oltre alle consuete rubriche ironiche, quali l'immancabile "Moda Caustica".

