Detto Fatto, "conferma in diretta": Bianca Guaccero positiva al coronavirus, un incredibile momento di tv

“Ho avuto la conferma dal molecolare che sono positiva, praticamente adesso in diretta”. Così Bianca Guaccero durante la messa in onda di Detto Fatto che oggi, martedì 13 aprile, ha condotto da casa, dopo che ha scoperto ieri di essere positiva al coronavirus. Positività che è stata confermata anche dal molecolare: quindi la conduttrice di Rai2 dovrà rimanere lontana dallo studio per un po’ di tempo, fino a quando non si sarà negativizzata.

Al posto suo a fare gli onori di casa dal vivo c’era Jonathan Kashanian, che quindi - oltre a tenere la sua SuperClassifica - ha lanciato anche le altre rubriche, coadiuvato da Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. “Io sto benino - ha fatto sapere la Guaccero ai suoi telespettatori, durante il collegamento da casa - nel senso che ho un po’ di febbre, tosse e raffreddore e dolori muscolari. Inoltre, cerco di far passare quelli che sono definiti i giorni critici”. La conduttrice ha spiegato di essere stata molto attenta e scrupolosa, ma in qualche modo è stata contagiata.

“Fidatevi dei dottori perché la fiducia nei medici è importante”, è stato l’appello che ha rivolto ai suoi telespettatori. Tra l’altro la Guaccero ha poi ironizzato sul suo amico Jonathan, che si è ritrovato alla conduzione dell’intero programma: “Vorrei ritornare perché mi fai tenerezza lì messo così. Sembri un vecchietto che dà da mangiare ai piccioni”.

