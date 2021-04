Pomeriggio 5, "mer*** vi possano ammazzare tutti": orrore contro l'inviata di Barbara D'Urso, a un passo dalla disgrazia

13 aprile 2021 a

a

a

Tensione a Pomeriggio Cinque, il talk pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, dove si è tornati a parlare di un noto e triste caso di cronaca: la morte del piccolo Loris Stival. Nel 2014 il bimbo di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, fu ucciso con delle fascette in plastica all'età di otto anni e il corpo venne gettato in un canalone. Unica imputata e condannata a 30 anni di carcere la madre del bambino, Veronica Panarello.

"Non potrò più correre e ballare": Jo Squillo rivela il suo dramma a Pomeriggio Cinque

Nella puntata di oggi 13 aprile, la conduttrice ha informato i telespettatori su una novità relativa alla drammatica vicenda: “Veronica Panarello, che accusò il suocero Andrea Stival - risultato estraneo ai fatti del processo - di essere con lei al canalone quel giorno, è ora a processo per calunnia nei confronti del suocero”. In un secondo momento la padrona di casa ha lanciato un servizio: “Abbiamo provato a intervistare Andreina, la compagna di Andrea Stival, ecco quello che è successo”.

Domenica Live, brilla la stella di Canale 5: ascolti da urlo per Barbara D'Urso

Nel filmato mandato in onda dalla D’Urso, la troupe del programma – giornalista e operatore – si trovava all’esterno dell’abitazione del signor Stival. Ma quando la compagna dell’uomo li ha notati, ha iniziato a scagliarsi contro di loro: “Togli la telecamera, ci volete rovinare ancora. Abbiamo riniziato a vivere adesso. Che vi possano ammazzare a tutti giornalisti di mer**”. Al rientro in studio, Barbara D’Urso ha commentato: “È comprensibile che tengano alla loro privacy, ma i giornalisti di qualsiasi testata fanno il loro lavoro, anche su un caso come questo che ha fatto parlare per anni”.

"Imbec***, ma se hai 26 anni?". Strepitosa Iva Zanicchi, umilia Akash Kumar: picchia durissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.