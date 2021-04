Supervivientes, "vomitano tutti". "Strage" sull'isola: il cibo pericolosissimo consegnato da Valeria Marini

Francesco Fredella 14 aprile 2021 a

Valeria Marini a Supervivientes manda nel panico i compagni naufraghi. Tutta colpa della fame: Valeria rimedia 6 uova che distribuisce ai naufraghi, ma sono praticamente andate a male. E alcune delle concorrenti vomitano. Poi la Marini ci riprova con la pesca: si butta in mare e viene morsa dalle meduse. Edizione nefasta per la primadonna del Bagaglino. L’esperienza televisiva a Supervivientes sta facendo parlare anche in Italia, visto che gli occhi di tutti sono puntati su Valeria. Che è sicuramente uno dei personaggi più forti: due reality alle spalle e Temptation island vip (dove ebbe un flirt con Ivan Gonzalez). Valeria arriva all’Isola spagnola single: la sua storia con Gianluigi Martino s’interrompe all’improvviso nel clamore mediatico. Al Live non è la d’Urso avviene uno scontro senza precedenti: Valeria vuole abbandonare lo studio mentre lui aspetta nell’ascensore per il confronto. Che non avviene.



A Supervivientes, a quanto pare, la Marini sta avendo un flirt con Gianmarco Onestini (fratello dell’ex tronista Luca). Intanto, in Italia le Iene continuano a parlare di quello che è accaduto alla madre di Valeria Marini, Gianna Orrù. Ricordiamo i fatti: la donna è finita al centro di una vicenda mediatica per via di una presunta truffa finanziaria. La iena Filippo Roma è tornata ad affrontare l’argomento con testimonianze inedite di alcuni attori che dichiarano di essere stati vittime di presunti raggiri da parte di un produttore cinematografico (la stessa persona accusata dalla signora Orrù di averle sottratto più di 300mila euro). Il caso finirà nelle aule di tribunale perché la madre della Marini ha denunciato tutto promettendo battaglia.

