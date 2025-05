Antonio Conte "in purezza": Napoli, cosa succederà se sarà addio

Forse se ne andrà. Forse, come ha sempre fatto, Antonio Conte chiuderà un ciclo nel momento esatto in cui tutti vorrebbero che iniziasse. Ma se anche dovesse salutare, nessuno a Napoli ne farà un dramma. Se andrà avanti, tanto meglio. Se finirà qui, sarà stato bello così. Breve ma intenso.

Conte non ha solo vinto lo scudetto: ha ricostruito una credibilità. Anzi, due. La sua e quella del Napoli. Era sbarcato in città tra mille interrogativi. Più suoi, intimi, profondi, che non della città. Anche se non lo ammetterà mai, qualche pensiero se l’è fatto: come ci è finito uno come me, maniacale predicatore di rigore, ordine, dedizione, in questo caos?

La verità è che Conte è finito al Napoli perché era la migliore chiamata che aveva ricevuto. Ma poi la risposta a quella domanda è arrivata: in comune, tra il mister e la città, c’erano diverse cose. La passione per il calcio, la voglia di rivalsa, l’esigenza di farsi notare. Così Conte ha capito Napoli, avendo l’impressione di essere contemporaneamente capito. Solo così si è contenuto nelle sue dichiarazioni, stavolta non arrivate a un’eruzione ma mantenute in un normale bollore.