Otto e Mezzo, lo scoop di Massimo Giannini: "L'Europa si affiderà solo a Pfizer e Moderna. Messaggio pericoloso"

Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, Massimo Giannini ha rivelato uno scoop del suo giornale sui vaccini, che per l’ennesima volta sono divenuti l’argomento del giorno per via dello stop definitivo imposto dalla Danimarca ad AstraZeneca. “La notizia non è ufficiale, però l’Europa dal prossimo anno potrebbe affidarsi solo a Pfizer e Moderna, non comprando più vaccini con adenovirus”, ha dichiarato il direttore de La Stampa, che poi ha aggiunto: “Questo non è proprio un messaggio incoraggiante per l’opinione pubblica”.

Tra l’altro dopo AstraZeneca è scoppiato anche il caso di Johnson & Johnson, l’unico monodose che è stato sospeso dall’Europa proprio nel giorno in cui le prime dosi sono state consegnate in Italia. Tra l’altro con J&J sono stati registrati appena 6 casi avversi su 7 milioni, una percentuale irrilevante: eppure è arrivato lo stop, che non fa altro che generare dubbi e paura. “Se facciamo la somma di quanto accaduto con AstraZeneca e con Johnson & Johnson - ha sottolineato Giannini - quando hai l’Unione europea che riflette sulla possibilità di sospendere questi due vaccini e la Danimarca che li ha già sospesi, il messaggio che arriva può essere molto pericoloso”.

Eppure la scienza ha confermato a più riprese che i benefici di questi vaccini sono infinitamente maggiori ai rischi che possono comportare, ma all’Unione europea non sembra interessate: “Il messaggio è pericoloso perché la gente comincia a preoccuparsi e questo non deve accadere, altrimenti siamo finiti”, ha chiosato Giannini.

