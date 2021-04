Isola dei Famosi, "perché va squalificato". Bomba su Andrea Cerioli, ciò che nessuno aveva notato: grosso caso a Mediaset

16 aprile 2021 a

Andrea Cerioli è diventato il nuovo leader del gruppo dell’Isola dei Famosi e la sua prima decisione è stata quella di spedire in nomination Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi sta sulle scatole alla maggioranza dei naufraghi, ma è amatissima dal pubblico proprio per questo, oltre per il fatto di essere una persona piacevole e inspiegabilmente attaccata duramente un po’ da tutti. Forse è già entrata in gioco la strategia e gli altri concorrenti hanno avuto l’impressione che Fariba sia forte?

Sullo scontro post-nomination andato in scena tra la Tehrani e Cerioli si è espressa anche Daniela Martani che, in attesa di poter essere presente nello studio di Ilary Blasi, ci è andata giù pesante tramite i social: “Cerioli leader? Lui è maleducato e odioso. La maleducazione di Cerioli è da squalifica”. Ma non è finita qui, perché l’ex naufraga si è scagliata anche contro altri concorrenti, a partire da Gilles Rocca. “Lui è il bulletto di periferia”, lo ha liquidato la Martani.

Che poi ha accusato pure Francesca Lodo: “I suoi saluti sono i più falsi. Ma la Lodo ancora lì la tenete? Come potete? La Lodo fuori subito. Quanto è odiosa”. Insomma, anche sui social la Martani sta dimostrando di non avere peli sulla lingua: i telespettatori dell’Isola dei Famosi non vedono l’ora che possa andare in studio, dove avrebbe modo di confrontarsi - e soprattutto di litigare - con gli altri concorrenti anche adesso che è uscita dal gioco.

