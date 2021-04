Ballando con le Stelle, "succhiare il ca*** del mio capo": chi e cosa c'è dietro la vergogna, qui crolla la Rai

16 aprile 2021 a

a

a

Un tweet deplorevole quello apparso sull'account di Ballando con le Stelle e su cui la Rai sta indagando. "La Rai - si legge in un comunicato - sta procedendo alla denuncia presso la Polizia Postale contro ignoti per accesso non autorizzato e diffamazione al profilo twitter di Ballando Con le stelle". Qui è comparso il repost di un cinguettio che suonava così: "Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca*** del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da morire". Una frase terrificante che la tv di Stato vuole archiviare in fretta, ma che Milly Carlucci non ha preso affatto bene.

"Amavo succhiare il ca*** del mio capo". Prego? Ballando con le Stelle, un commento sconvolgente: grosso caso in Rai

"Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso. È un fatto gravissimo e intollerabile – ha aggiunto la Carlucci – Seguirò fino in fondo gli sviluppi". Ciò che fa più indignare Michele Anzaldi è però un'altra questione. Il segretario della Commissione di vigilanza Rai, nonché deputato di Italia Viva, avanza contro Viale Mazzini un'altra accusa. "La Rai non è in possesso delle chiavi di accesso dell’account, esternalizzato come parte della produzione della trasmissione. È possibile che la Rai, con migliaia di dipendenti, possa accettare di non gestire direttamente e nemmeno essere in grado di vigilare sui social di una delle sue trasmissioni di punta? Se in Rai tutto viene esternalizzato – aggiunge puntando il dito – con i risultati che vediamo, si fatica a capire dove sia la specificità del servizio pubblico, pagato con quasi 2 miliardi di euro di canone dei cittadini per sostenere un’azienda da 13mila dipendenti".

"Accesso non autorizzato". Dalla Rai, un indizio sull'orrore di Ballando: "Amavo succhiare il c***o al mio capo", chi è stato

Sì perché la stessa Carlucci, raggiunta dall'Adnkronos, ha spiegato più nel dettaglio cosa ci sarebbe dietro il repost del cinguetto dell'account di [email protected]: "Gli account della Rai durante il periodo di Ballando con le Stelle sono gestiti in collaborazione fra Ballandi, la Rai, il mio team. Ma poi rimangono in consegna alla Rai una volta finito il programma. Non solo. Anche durante la trasmissione il nostro impegno è solo quello di dare dei contenuti a chi. in Rai gestisce l’account. Ora la Rai, che ha subito cancellato il retweet, sta facendo indagini". E ancora: "Noi non abbiamo le chiavi di accesso dell’account". Insomma, il caso sembra più complesso di quanto sembri.

"Come mi manca succhiare il ca*** del mio capo al cesso". Orrore a Ballando, la furia di Milly Carlucci (e terremoto in Rai)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.