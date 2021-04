Domenica In, Mara Venier perde i freni con i Ricchi e poveri: "Angelo, ho un debole per te"

18 aprile 2021 a

Siparietto esilarante nella puntata di Domenica In del 18 aprile tra Mara Venier e Angelo Sotgiu. In studio infatti erano ospiti I Ricchi e Poveri. Il gruppo è tornato alla formazione originaria, celebrando l’evento sul palco del Festival di Sanremo 2020. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu si sono raccontati, ricordando tutta la loro carriera e la loro discografia. In occasione dei 50 anni di Che Sarà, lo scorso 26 febbraio è uscito Reunion, il doppio album dei Ricchi e Poveri.

Infatti tra i Ricchi e Poveri c’era stata una rottura. Una brutta storia generata da Marina Occhiena che iniziò una relazione con Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca. Mara Venier, si è quindi resa protagonista di una gag con Angelo Sotgiu. La conduttrice ha del tutto perso i freni e ha dichiarato in diretta a Domenica In: “Sai che ho un debole per te?”, iniziando a mandargli dei baci.

Nel 2013 Franco Gatti è stato duramente colpito dalla morte di suo figlio a 23 anni. In tutti questi anni ha protetto la memoria di Alessio infangata dalle accuse di essere tossicodipendente. Le cause del decesso sono da ricondurre a morte da prima assunzione, complice un micidiale cocktail di alcol ed eroina. Non è stato un periodo facile per Franco Gatti e a Domenica In ha voluto ringraziare Mara Venier "Abbiamo parlato un po’ tra di noi e si era detto quasi quasi smetto di fare questo lavoro. Io ti avevo detto che ero su quella via. Il fatto di ritrovarti qui è stato un esempio di vita. Mi sono detto che dovevo fare qualcosa, dovevo ritornare con I Ricchi e Poveri”.

