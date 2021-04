Isola dei Famosi, "pronta a tornare": Elisa Isoardi, mossa senza precedenti e rivolta dei naufraghi

19 aprile 2021 a

Giovedì 15 aprile Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare L’Isola dei Famosi. I medici hanno ritenuto che la conduttrice non potesse più continuare la sua avventura all’Isola dei Famosi per il suo problema all’occhio. La Isoardi però non ha ancora rotto il silenzio sui social per rassicurare sul suo stato di salute. Secondo il blog televisivo BlogTivvu Elisa Isoardi potrebbe rientrare in gioco a L’Isola dei Famosi.

"Tutto già scritto, molte conferme". Indiscrezioni clamorose su Elisa Isoardi, un grosso caso all'Isola

Il portale BlogTivvu svela inoltre che Isoardi a L’Isola dei Famosi potrebbe tornare già durante la puntata di stasera: “Staremo a vedere cosa accadrà stasera nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi in onda su Canale 5…", scrive il sito. Un ritorno di Elisa Isoardi, sul cui abbandono ha detto la sua anche Tommaso Zorzi, potrebbe non essere ben visto dalla maggior parte dei concorrenti del reality perché intanto rappresenterebbe una bocca in più da sfamare, e successivamente potrebbe essere un’avversaria molto temibile per la vittoria.

"Si è invaghito di Elisa Isoardi". Dall'Isola, questi strani segnali: la fidanzata a casa trema e reagisce così

BlogTivvu ha anche avanzato l’ipotesi che Elisa Isoardi potrebbe aver deciso di restare al momento in Honduras proprio per vedere se ce la dovesse fare a recuperare per tornare in gioco all’Isola dei Famosi. Nel frattempo anche Daniela Martani, una delle ultime eliminate di quest’ultima edizione, si è invece riversata sui social per commentare (e attaccare) gli altri naufraghi. Ha discusso anche con la fidanzata di Andrea Cerioli: “Bisogna essere informati su quello che sta accadendo intorno a noi…I nostri comportamenti hanno ripercussioni sul nostro Pianeta…”, ha concluso la sua personale stories su Instagram.

