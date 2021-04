Isola dei Famosi, Akash Kumar: "Quanto ho speso per Elisa Isoardi", il costosissimo regalo di cui si è pentito

21 aprile 2021 a

Akash Kumar è stato ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z, la nuova trasmissione in onda su Mediaset Play. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, che per la verità è durata molto poco per sua stessa volontà - avendo scelto di proseguire l’avventura su Playa Esperanza dopo essere stato eliminato al televoto - il modello di origini indiane sta facendo molto parlare di sé, soprattutto per quello che dichiara. Stavolta a Tommaso Zorzi ha svelato un retroscena inedito su Elisa Isoardi.

“Le ho regalato duemila euro di vestiti prima dell’Isola dei Famosi”, ha dichiarato Akash, che poi ha aggiunto: “Ho fatto questo festo, però me ne sono pentito”. Probabilmente avrà spiegato anche il perché, ma per conoscere le sue motivazioni bisognerà attendere la messa in onda della puntata de Il Punto Z, dato che finora sono solo arrivate delle anticipazioni. Dalle quali emerge che Zorzi ha chiesto al modello se il colore dei suoi occhi sia vero o modificato, argomento che è stato tanto dibattuto sui social nelle ultime settimane.

“Il colore dei miei occhi è assolutamente vero”, ha dichiarato il modello, che invece ha ammesso che sui nomi c’è stata un po’ di confusione, avendo seguito il consiglio dei suoi agenti: “Ho mentito nell’usare nomi falsi, consigliato da loro. Oggi uso quello vero, Akash, e punto al cinema e a Hollywood”. Decisamente ambizioso…

