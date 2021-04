Isola dei famosi, Sonia Bruganelli solleva il caso: "Perché Elettra Lamborghini siede da sola in studio"

22 aprile 2021 a

All'Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini non è mai seduta vicino agli altri due opinionisti del programma, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. In molti si sono chiesti come mai ci sia tutta questa distanza tra di loro. A sollevare il quesito è stata in primis Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che sta seguendo con un certo interesse il reality condotto da Ilary Blasi. Zorzi, allora, ha svelato il mistero durante una puntata del suo Punto Z, il format che conduce sulla piattaforma streaming Mediasetplay.

L'influencer milanese e vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato che in realtà nello studio non c’è abbastanza spazio per tre poltrone vicine, ognuna delle quali deve essere posizionata a un metro di distanza dalle altre. Infatti, i protagonisti del reality di Canale 5, nonostante il tampone settimanale, devono comunque rispettare il protocollo Covid. Zorzi e la Zanicchi sono seduti vicini perché sono stati i primi a prendere parte alla trasmissione. La Lamborghini è arrivata in un secondo momento: saltò la prima puntata dell'Isola perché risultò positiva al Covid. Ecco perché adesso si trova da sola al lato sinistro della conduttrice.

Nei giorni scorsi, inoltre, sono trapelate delle indiscrezioni sui compensi dei protagonisti della trasmissione. A quanto pare, quello che guadagna di più sarebbe Zorzi: avrebbe firmato un contratto da 50 mila euro a puntata. Stando al sito GossipeTv, Elettra Lamborghini riceverebbe invece 25 mila euro mentre Iva Zanicchi 20 mila euro. All’inviato Massimiliano Rosolino spetterebbero 30 mila euro a puntata. E infine per quanto riguarda la conduttrice, porterebbe a casa 50 mila euro a puntata.

