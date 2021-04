Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti: "Salvini esce dal governo Draghi?", il retroscena che spiazza la Gruber

22 aprile 2021 a

Alessandro Sallusti è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo per parlare della mini-crisi politica aperta dal nuovo decreto legge sul Covid, all’interno del quale non è stata accolta la richiesta della Lega e delle Regioni di abolire il coprifuoco, o quantomeno prorogarlo dalle 22 alle 23. Su questo Mario Draghi ha tenuto il punto e si è pure irritato con Matteo Salvini, dato che in cabina di regia era stato trovato un accordo sul dl Covid con tutte le forze di maggioranza.

“Il segretario della Lega può essere contemporaneamente di lotta e di governo? E Draghi dovrebbe mettersi l’anima in pace? Fino a quando può durare questo gioco di Salvini?”, sono stati gli interrogativi che Lilli Gruber ha posto ad Alessandro Sallusti. La cui risposta è stata molto semplice: “Penso che sia tutta propaganda. Io tendo ad escludere che Salvini voglia portare questa situazione all’estremo, fino ad arrivare a lasciare il governo presieduto da Draghi. Anche perché tra poche settimane potrebbe anche farlo, ma non servirebbe a nulla”.

Si entrerà infatti nel semestre bianco e quindi non si potrà andare a votare a prescindere. Inoltre Sallusti ha aggiunto un suo giudizio personale sulla decisione della Lega di non votare il decreto legge sul Covid: “A me non piace quando un partito di governo si dimostra inaffidabile. La sinistra voleva tenere chiuso, la destra voleva riaprire tutto, Draghi ha trovato un punto di sintesi”.

