Isola dei Famosi, inquadratura sbagliata e disastro in regia: quando entra la Martani... Ilary Blasi come lo spiega?

L’Isola dei Famosi non riesce proprio a decollare al giovedì. Sarà che il doppio appuntamento settimanale è pesante da sostenere senza le giuste dinamiche, sarà che la puntata del giovedì è registrata per lasciar spazio alla diretta del Supervivientes spagnolo, ma comunque il reality dei naufraghi condotto da Ilary Blasi non è riuscito a superare il 17 per cento di share. Tra l’altro ai più attenti non è sfuggito che durante la messa in onda di ieri, giovedì 22 aprile, la regia ha commesso un errore che poi non è stato tagliato in un secondo momento.

Quando Daniela Martani, eliminata della scorsa settimana, ha fatto il suo ingresso in studio, è infatti stato inquadrato il gobbo con i suggerimenti per Ilary Blasi: “Daniela, non è stato semplice difendere i tuoi principi, però alla fine ci sei riuscita”, si è letto sullo schermo, che riportava anche l’orario di registrazione (18.33). Poi la Martani ha attaccato un po’ tutti gli ex compagni di avventura dell’Isola dei Famosi: “Io ero la vittima sacrificale del gruppo, li avevo inquadrati subito e si sono rivelati per quello che sono: prendono di mira qualcuno e cercano di farla sfuriare subito”.

A suo dire contro di lei c’era una sorta di disegno predefinito: “Si erano create tante polemiche per la mia entrata, loro sapevano che non avrei avuto scampo e quindi hanno fatto di tutto per farmi uscire”. In particolare se l’è presa con quello che ha definito un “clan” in piena regola: “Gilles Rocca è intoccabile, ha mostrato aggressività e Francesca Lodo non mi ha mai difesa. Lei non perde posizione perché non vuole essere nominata, vuole arrivare alla fine”.

