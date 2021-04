Verissimo, "non ero abbastanza maturo". L'enorme rimpianto di Paolo Ciavarro, la confessione al padre (seduto accanto a lui)

24 aprile 2021 a

Tempo di confessioni per Massimo e Paolo Ciavarro a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 24 aprile. E il volto di Forum di Barbara Palombelli ha parlato della sua infanzia e svelato alcuni retroscena prima di arrivare in televisione, spiegando come il padre gli sia stato vicino in tutti i momenti di difficoltà, anche dopo la separazione dalla madre, Eleonora Giorgi.

Paolo Ciavarro ha spiegato di non essere mai stato un ragazzo complicato, anche se ci fu un contrasto quando decise di abbandonare il calcio: "Avevo talento, mio padre non era assolutamente d’accordo. Non avevo la maturità necessaria per capire che doveva lottare per riuscire nei suoi obiettivi e adesso ho un bel rimpianto", ammette. Dunque parla della storia d'amore con Clizia Incorvaia, che procederebbe a gonfie vele: da qualche mese, infatti, sono andati a convivere.

Per ora, però, nessun bebè. E a quel punto ecco che Massimo Ciavarro è intervenuto palesando le sue speranze: "Sono pronto a diventare nonno", ha affermato. Quasi un "invinto" al figlio. Da par suo Massimo Ciavarro ha parlato di un momento difficile nella sua vita: da giovanissimo, a 13 anni, si è ritrovato senza padre, morto dopo una lunga malattia proprio quando il figlio stava iniziando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Una ferita che non si è mai del tutto rimarginata e che ancora Massimo Ciavarro si porta dentro.

