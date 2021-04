Verissimo, "nel mio torace": Gianluca Gazzoli, la malattia al cuore nascosta per 17 anni. Silvia Toffanin senza parole

24 aprile 2021 a

Per 17 anni ha nascosto di avere una grave malattia cardiaca: oggi Gianluca Gazzoli, noto conduttore radiofonico e televisivo, fa questa importante rivelazione nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. In particolare, ha raccontato di essere una persona miracolata. La sua storia è stata travagliata: all’inizio è stato difficile scoprire che malattia avesse, poi a 15 anni la diagnosi.

Ancora in età adolescenziale, Gazzoli ha scoperto di avere della aritmie. Ciò ha reso necessario l’impianto di un defibrillatore nel torace in grado di salvarlo con delle scosse in caso di bisogno. La sua patologia, infatti, provoca un numero molto alto di battiti al minuto. Una condizione complessa, che può essere anche letale. Nel tempo, il conduttore - videomaker e attivissimo sui social - ha imparato a convivere con la malattia. Adesso è sposato e ha una bambina di 2 anni.

“Quando ero più piccolo non volevo far vedere agli altri la mia debolezza né volevo sentirmi diverso. Non volevo mostrare a nessuno questa cosa e non dare spiegazioni. Più passava il tempo e più condividevo la mia vita sui social con la volontà di voler essere un esempio positivo”, ha raccontato Gazzoli, che presto potrebbe anche sbarcare in tv come conduttore della prossima edizione di X Factor, al posto di Alessandro Cattelan.

