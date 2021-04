Non è l'Arena, "testimonianza esclusiva": clamorosa bomba sul figlio di Beppe Grillo, tam-tam impazzito

25 aprile 2021 a

Si scaldano i motori di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7, che torna come ogni domenica anche oggi, 25 aprile, giorno della Liberazione. E dalla redazione del programma filtrano le prime anticipazioni relative al menù che verrà proposto nella puntata.

In primissimo piano il caso-Beppe Grillo, con il video in difesa del figlio Ciro, accusato di violenza sessuale, che ha scatenato un putiferio di polemiche con grave imbarazzo anche del M5s, da cui si sono levate molte voci critiche e poche in difesa del comico (di fatto anche il leader in pectore, Giuseppe Conte, ha criticato quel video, decisamente fuori luogo).

Il caso scuote i palazzi ma anche l'opinione pubblica. E la redazione di Non è l'Arena fa sapere che Massimo Giletti proporrà delle "testimonianze esclusive" sul caso che sta infiammando il dibattito in questi giorni, oltre a proporre una serie di reportage che andranno a chiarire alcuni aspetti controversi della vicenda. Insomma, da Giletti potrebbero arrivare nuove bombe sul caso-Ciro Grillo, come ne sono piovute un po' a tutte le latitudini in questi ultimi giorni. Tra gli ospiti che affronteranno la questione che lambisce la famiglia Grillo e quella degli altri due ragazzi coinvolti, ecco Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Peter Gomez, Stefania Andreoli e Eva Dal Canto. Appuntamento a tra poche ore, con Non è l'Arena.

