Da noi a ruota libera, "Me l'hai chiesto?", Francesca Fialdini fa arrabbiare Carlo Conti e lui abbandona lo studio

Un’intervista ironica e divertente quella che Francesca Fialdini ha fatto a Carlo Conti nel corso della trasmissione di Rai 1, Da noi a ruota libera. Dopo una dichiarazione della conduttrice, però, Conti ha deciso di lasciare lo studio. In particolare, nel botta e risposta tra i due, Carlo Conti ha ammesso che la sua squadra del cuore è la Fiorentina mentre la Fialdini alla domanda ha risposto: “Me l’hai chiesto? Sempre Juve!”. A questo punto il popolare conduttore ha abbandonato la sua postazione.

Il tutto sempre in maniera scherzosa ovviamente. Dopo la breve gag, però, Conti è tornato in studio e ha continuato l’intervista. In particolare, ha ammesso di apprezzare tutti i suoi programmi allo stesso modo e di non averne uno preferito, da In bocca al lupo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico fino ai 15 anni a L’Eredità. E poi i suoi grandi successi in prima serata da I Migliori Anni e Tale e Quale Show fino al recente Top Dieci.

Il conduttore, parlando di regali, ha fatto una rivelazione: “Ho regalato un libro riciclato senza saperlo e l’ho scoperto dopo perché c’era la dedica, a quel punto mi sono un po’ arrampicato sugli specchi”. Alla fine dell’intervista, poi, Carlo Conti ha punzecchiato la conduttrice: “Ti dispiacerebbe andare via? Perché io a quest’ora devo fare merenda. Te lo sto chiedendo educatamente”.

