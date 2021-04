Isola dei famosi, Ilary Blasi crolla a terra in diretta. Gilles Rocca, finisce in lacrime

27 aprile 2021 a

a

a

Uno "svenimento" in diretta. All'Isola dei famosi il rifiuto di Gilles Rocca di baciare per gioco Francesca Lodo manda in tilt Ilary Blasi, che si butta letteralmente a terra in studio per la disperazione. Prova "piccante" in Honduras, con 3 coppie formate da un uomo e una donna che devono baciarsi sott'acqua trattenendo il respiro. Chi resiste più a lungo vince una cena a lume di candela. Ma il vincitore di Ballando con le stelle non la prende sul ridere: "Non ce la faccio. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita", spiega Rocca. E qui Ilary Blasi crolla a terra e lo rimprovera: "Non ce la posso fare. E’ un gioco, Gilles, ma Miriam non è gelosa".

"Non sto bene a livello mentale - ha però precisato ancora Gilles - e non ce la faccio, non sono capace di fare queste prove". "Non è il momento di essere democristiani - lo ha punzecchiato l'opinionista Tommaso Zorzi -, non vedo perché Francesca debba rinunciare a un piatto di pasta". Alla fine hanno vinto i due "sportivi" Matteo Diamante e Vera Gemma, che non solo non si sono rifiutati di baciarsi in apena ma che hanno pure battuto gli altri naufraghi conquistando l'agognata cenetta. Al rientro in palapa, la Lodo è scoppiata a piangere: "Non ce l’ho con Gilles, ma mi rode il c***o vedere quel piatto di pasta e non mangiarlo". Forse per tardiva galanteria, forse per senso di colpa, Rocca alla fine ha promesso che cederà la sua porzione di riso a Francesca. Non sarà una cena a lume di candela, ma per la pancia basta e avanza, visto il tenore di vita in Honduras.

