È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici smaschera Elisa Isoardi: "Mi ha telefonato". Cosa la aspetta, bomba in tv

Chi credeva che tra Antonella Clerici e Elisa Isoardi ci fosse rivalità - dato che sostanzialmente la prima ha preso il posto della seconda che a sua volta aveva sostituito la prima su Rai1 - sarà rimasto deluso dal sapere che in realtà i rapporti tra le due sono buoni. Nella puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda martedì 27 aprile la Clerici ha infatti rivelato di aver sentito al telefono Elisa Isoardi dopo il suo rientro in Italia dall’Honduras, dove ha partecipato all’Isola dei Famosi.

La conduttrice televisiva si è dovuta ritirare anzitempo per un problema all’occhio, ma ormai da tempo si vocifera che sia pronta a tornare al timone di un programma. Voci che sostanzialmente sono state confermate anche dalla Clerici, che si è espressa così durante la sua trasmissione: “Elisa sta facendo la quarantena in Piemonte e so che l’aspettano nuove avventure”. Sono diverse le ipotesi in campo per la Isoardi: una delle più quotate riguarda la conduzione di una sorta di Mattino 5 ma in versione weekend.

Appare comunque abbastanza certo che la conduttrice torni in gioco con Mediaset, dove appunto stava partecipando all’Isola dei Famosi, tra l’altro distinguendosi tra le principali protagoniste: avrebbe sicuramente lottato per la vittoria finale, dato che si stava facendo gradire molto dai telespettatori del reality condotto da Ilary Blasi. La Isoardi è attesa nello studio di Canale 5 per lunedì prossimo, o al più tardi per venerdì 7 maggio.

