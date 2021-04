Felicissima Sera, Pio e Amedeo svelano cos'è successo dietro le quinte: "Le urla di Mara Venier"

28 aprile 2021 a

a

a

Venerdì prossimo, 30 aprile, andrà in onda l'ultima puntata della trasmissione di Pio e Amedeo, Felicissima sera. I due comici originari di Foggia, hanno ottenuto un notevole numero di ascolti, portando nelle prime serate di Canale 5 non solo attimi di comicità, ma anche momenti estremamente toccanti. A confidare qualche retroscena sugli apprezzamenti del programma dai Vip, direttamente Pio e Amedeo in una intervista apparsa sull'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni: "Sono arrivate anche molte chiamate inaspettate. Mara Venier ci ha urlato: Bravi!". Insomma, lo show condotto dal duo Pio D'Antini e Amedeo Grieco ha riscosso un successo non da poco.

"Imparate cos'è il rispetto, via da qui". Senza precedenti: la furia di Maria De Filippi, chi caccia dal programma

Ci tengono a sottolinearlo anche loro. Nell'intervista rivelano di essere soddisfatti di essersi potuti staccare un attimo dal programma comico Emigratis, per toccare anche tematiche più profonde. I due comici hanno poi svelato aneddoti divertenti, legati sempre al mondo dei Vip, che i due comici hanno ormai conquistato. Sono i due pugliesi a raccontare una battuta che ha fatto loro il conduttore Carlo Conti: "Mi dispiace di non potervi guardare, però devo lavorare" ha detto Conti, impegnato infatti il venerdì a condurre Top10 su Rai1, proprio in contemporanea a Felicissima Sera.

"Cosa non si vede nei video dell'Isola". Barbara d'Urso sotto choc: accuse pesanti, un grosso caso a Mediaset

Amedeo Grieco ha raccontato anche alcuni di momenti di difficoltà nel gestire le emozioni. Il comico ha affermato di provare un po' di ansia da prestazione, prima che il sipario si alzi sul venerdì sera di Canale 5. Soprattutto, perché gli ospiti della trasmissione di Pio e Amedeo sono sempre volti notissimi del mondo dello spettacolo. Maria De Filippi, Claudio Baglioni e Francesco Totti, soltanto per citare alcuni pezzi da novanta. Amedeo Grieco ha però sottolineano come la tremarella svanisca una volta che lo show ha inizio. In vista dell'ultima puntata, il duo ha commentato soddisfatto: "Ci siamo mostrati per ciò che siamo davvero. Non quelli di Emigratis, un po’ spacconi: quelle lì sono maschere".

Manuela Ferrera, scandalo da censura. La voce clamorosa sul suo Lato B: notato niente di strano?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.