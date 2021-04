Le Iene, lo scherzo a Giovanni Ciacci finisce male: crisi di panico e dramma, la trasmissione interrompe tutto

28 aprile 2021 a

Uno scherzo finito male quello che Le Iene hanno fatto a Giovanni Ciacci, costumista e spesso opinionista nelle trasmissioni di Barbara D'Urso. L'inviato del programma di Italia 1, Mitch, ha organizzato tutto con la complicità di un amico della vittima, Daniele, cercando di giocare sulla paura più forte di Ciacci, quella per il buio. Lo scherzo inizia con Giovanni e Daniele che decidono di affittare un capannone per trasformarlo in un luogo di ritrovo dove i bambini possano giocare dopo la scuola. Mentre i due vanno sul posto, Daniele informa l'amico del fatto che il proprietario del capannone vive al piano superiore dell'edificio e che spesso si fa sentire.

La tensione cresce quando, una volta arrivati nel capannone, salta la luce e il proprietario si lamenta a distanza: "E allora? È possibile che salta sempre la luce?”. A quel punto Ciacci comincia ad avere paura: "Daniele, andiamo via, ti prego”. La corrente va e viene. Ma a terrorizzare la vittima delle Iene, a un certo punto, è la voce di una donna: si tratta della figlia del proprietario, che accusa il padre di tenerla lì segregata da molto tempo: "Mi sentite? Mi tiene chiusa… non mi fa più uscire".

Nonostante la paura del buio, Ciacci - insieme all'amico - riesce a liberare la donna e a uscire dall'edificio. I tre scappano, ma vengono subito inseguiti dal proprietario dello stabile e padre della donna liberata. Poco dopo, però, lo stylist si sente male e Le Iene sono costrette a terminare in anticipo lo scherzo: "Avremmo voluto continuare lo scherzo, ma anche noi ci siamo preoccupati e così siamo subito intervenuti”.

