Isola dei Famosi, provocazione da censura di Manuela Ferrara: "Mi guarderà", sfregio a Cecilia Rodriguez

Manuela Ferrara è una delle ultime arrivate all’Isola dei Famosi - il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi - ma ha già scatenato diverse polemiche. E adesso rischia di finire ancora di più al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni che ha rilasciato su Ignazio Moser prima di partire per l’Honduras. “Mi guaderà, sono un belvedere”, ha dichiarato la showgirl tra il serio e il faceto. Magari è proprio a causa sua che si sono sparse delle voci secondo cui Cecilia Rodriguez non sia affatto contenta della partecipazione del suo compagno all’Isola dei Famosi?

In attesa di scoprire come sarà il primo impatto di Moser con il reality e soprattutto con la showgirl, Manuela Ferrara ha già stravolto gli equilibri dei vari gruppi: nel corso della puntata di lunedì 27 aprile è finita al centro di un’accesa polemica per essersi addormentata durante il suo turno di vigilanza a fianco al fuoco. A quel punto è scoppiata una vera e propria lite, al termine della quale la showgirl ha deciso di cambiare gruppo.

Ma non è finita qui, perché poi la Ferrara ha lanciato accuse pesanti a Rosaria Cannavò: “Mi è stato detto da lei che è stata per ben tre ore con Gilles Rocca a passeggiare per fare la veglia sul fuoco”. Dichiarazioni che hanno suscitato una crisi di pianto nella Cannavò, che si è sfogata durante un fuori onda: “Ma ti pare che io, fidanzata, me ne vado a passeggiare con uno in spiaggia? No, ma è assurdo che lei dica che io abbia detto che ho passeggiato tre ore. Questa veramente… c’è qualcosa che non va”.

