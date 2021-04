Stasera Italia, Massimo Galli preoccupato per la variante indiana: "Ha superato quella inglese"

29 aprile 2021 a

"C'è stata un'evidente esplosione di infezioni: questa variante indiana, diversa dalle altre emerse, è stata capace, dal punto di vista della diffusibilità, di superare la variante inglese". Questo il pensiero di Massimo Galli, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia in onda su Retequattro. Il virologo si è espresso sulla nuova variante che è il nuovo pericolo dell'emergenza coronavirus.

Galli ha poi detto che, "è evidente che in India è successo qualcosa che ha oltre un miliardo e 300 milioni di persone. C'è stata una evidente esplosione di infezioni. Che cosa combina questa variante non lo sappiamo ancora. Ma i Cdc americani hanno classificato le varianti in tre categorie: di interesse, Preoccupanti, gravi Già la prima categoria mostra una lieve ma significativa riduzione della risposta agli anticorpi è anche diversa dalla variante brasiliana e sudafricana", spiega Galli.

"Ho sentito posizioni ottimistiche di una casa di vaccini sulle nuove varianti, ma la morale è che il virus si mette in condizioni di fare continue sorprese. A Manaus in Brasile il 75% della popolazione in assenza di restrizioni si è infettata. Il virus ha fatto la variante brasiliana che è uno delle peggiori cose che abbiamo e che in Italia già c'è. Tante infezioni, tanti sistemi immunitari e il virus ha messo casualmente quell'infezione lì. Cioè infettare quelle che sono già stati vaccinati, non in maniera grave ma comunque sono cose che non vanno nascoste. Non mi fa piacere dire queste cose, ma non credo sia meglio trattare la gente in maniera diversa", conclude Galli.

