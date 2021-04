Isola dei Famosi, "in che condizioni è il suo occhio". Elisa Isoardi, foto compromettente: tutta una farsa?

30 aprile 2021 a

“Finita la quarantena”: lo ha annunciato Elisa Isoardi con un selfie che mostra come i suoi occhi stiano ormai molto meglio dopo l’incidente avvenuto all’Isola dei Famosi. La conduttrice televisiva avrebbe potuto continuare il reality, ma non se l’è sentita e ha preferito tornare in Italia, dove si è sottoposta alle cure adeguate per risolvere il problema. Dopo aver terminato il periodo di isolamento di ritorno dall’Honduras, la Isoardi potrà nuovamente dedicarsi alla vita lavorativa. Innanzitutto dovrebbe essere attesa prossimamente in studio da Ilary Blasi.

Elisa è stata senza alcuna ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse delle prime settimane, anche perché era una dei pochi volti davvero famosi: senza di lei il cast ha perso ulteriore appeal e infatti gli ascolti stanno andando sempre peggio per questa edizione dell’Isola dei Famosi. C’è però chi ha sospettato che la sua uscita dal reality non sia stata davvero obbligata dal problema all’occhio, che sarebbe stato possibile tenere sotto controllo anche in Honduras.

Il suo abbandono sarebbe addirittura stato previsto in anticipo dopo un tot di puntate. Deve pensarla così Giuseppe Candela, giornalista di Fatto Quotidiano e Dagospia sempre ben informato su ciò che accade nel panorama televisivo italiano. Non a caso al tweet della Isoardi di fine quarantena ha risposto “l’occhio mi sembra in ottime condizioni”. Adesso Elisa è pronta a iniziare una nuova vita professionale, ovviamente con Mediaset: sono attese novità nelle prossime settimane.

