Paolo Del Debbio sempre più nervoso. La spifferata dietro le quinte di Dritto e rovescio: cosa c'è dietro

Nonostante vinca sempre la sfida contro Corrado Formigli, che conduce su La7 PiazzaPulita, Paolo Del Debbio appare sempre più nervoso quando va in onda, con il suo programma Dritto e rovescio su Rete 4. Riporta il Tempo in un retroscena che pare non sia più particolarmente gradita, la sovraesposizione mediatica del vincitore Tommaso Zorzi. Ridimensionamento in vista?, si chiede il quotidiano diretto da Franco Bechis. Di sicuro ripartiranno di gran lena a settembre Pio e Amedeo, dopo l'esperimento riuscitissimo di tre puntate, in autunno pronto per loro un palinsesto di 12 prime serate.

Ed è un periodo fortunatissimo per Tommaso Zorzi, influencer 26enne, lanciato dallo show Riccanza, che è entrato ufficialmente tra le risorse artistiche di Mediaset dopo la vittoria al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Tanti gli impegni professionali programmati nel prossimo futuro. Oltre al ruolo da opionionista dell'Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, è anche ospite fisso del Maurizio Costanzo Show, e conduttore di un talk su Mediaset Play chiamato Il punto Z, co-conduttore di un programma radiofonico con Maurizio Costanzo. E non è tutto. Pare che presto la rete gli affiderà una trasmissione tutta sua in prima serata su Italia Uno.

Nell'ultima puntata de l'Isola dei Famosi Zorzi aveva sbottato di brutto. L’opinionista aveva perso le staffe: “Non sono contro le strategie nei reality, ma sono contro le vergini incinte. Se sei uno stratega, dì che sei uno stratega e vai avanti, altrimenti fate delle brutte figure. Io mi agito”, aveva tuonato commentando le ultime dall'Honduras.

