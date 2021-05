Domenica In, il dramma privato di Al Bano Carrisi: "Tre cugine morte di Covid, insieme". Mara Venier sconvolta

02 maggio 2021 a

Al Bano Carrisi è ormai di casa a Domenica In, dove Mara Venier lo ospita spesso e volentieri in collegamento da Cellino San Marco. Il noto cantante si è vaccinato con Moderna lo scorso 12 aprile e farà il richiamo tra una decina di giorni, ma nel frattempo ha invitato tutti a non abbassare la guardia. Tre suoi familiari sono infatti morti a causa del coronavirus: si tratta di tre cugine. “Le ho perse in un mese - ha svelato Al Bano alla Venier - si erano infettate tra di loro e tutte e tre sono volate via. La mamma l’ha trasmesso alla figlia e lei a una sua zia, moglie di mio cugino”.

Un dramma molto doloroso, che almeno può servire d’esempio per chi è ormai stanco della pandemia e delle restrizioni: è ancora presto per il liberi tutti, il virus circola ancora e miete vittime come ha fatto nell’ultimo anno. “La situazione è tragica - ha sottolineato Al Bano - dobbiamo prendere tutti quanti le giuste precauzioni. Il Covid colpisce quando meno te lo aspetti”.

Poi l’artista di Cellino San Marco si è soffermato sulle enormi difficoltà che sta riscontrando il mondo dello spettacolo: “Stare un anno e mezzo lontano dal palcoscenico è una delle peggiori torture che può subire uno come me. Meno male che ho altre attività, come fare il vino, ma non è lo stesso. È una terza guerra mondiale con un nemico con nome e cognome ma che non riusciamo ad abbattere definitivamente. Io sto preparando la festa per il funerale del Covid”.

