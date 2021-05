Coffee Break, Matteo Bassetti: "Se questa è la ripartenza, l'Italia finirà schiacciata". Coronavirus, "pessimi segnali"

04 maggio 2021 a

"Stiamo dimostrando di non essere un Paese competitivo, perché siamo lenti in tante cose" a parlare è l'infettivologo Matteo Bassetti, intervenuto alla trasmissione Coffee Break, condotta da Andrea Pancani e in onda su La7. "La mia critica è questa -prosegue il direttore del reparto di Infettivologia dell'ospedale San Martino di Genova- L'anno scorso, ma anche quest'anno non abbiamo avuto alcun tipo di freno a sbattere in prima pagina dei giornali chi aveva un tampone positivo per il Covid, oppure chi aveva un ristorante all'interno del quale aveva mangiato qualcuno che si era contagiato, rovinando così alberghi e ristoranti. All'epoca il Garante Privacy non ha detto niente, mentre oggi si schiera contro l'idea che io abbia scritto su un Pass se mi sono vaccinato o se sono stato in contatto con il virus".

"Se questo è il modo di affrontare la fase di ripartenza" afferma Bassetti "credo che finiremo per essere schiacciati da tutti gli altri Paesi europei". L'infettivologo genovese parla poi a proposito della "vaccinazione totale" ordinata da alcune Regioni, Campania e Sicilia ad esempio, per le isole minori. "Non si può pensare che un'isola si vaccini, quando abbiamo tante altre isole" dice Bassetti. Secondo l'esperto, l'idea di rendere le isole minori covid-free per stimolare il turismo estivo, non è cattiva in sé, ma andrebbe attuata in tutte le isole, non in poche esclusive.

L'infettivologo sottolinea poi che "O è una operazione che fa lo Stato per promuovere il turismo delle proprie isole, come ha fatto la Grecia, e quindi decide di farlo in tutte le isole minori, oppure se diventa l'iniziativa di un'isola singola e di un unico governatore, è soltanto un modo per far vedere che l'Italia è sempre più disunita. E purtroppo diamo un pessimo messaggio al mondo. Perché c'è un'isola che è un esperimento, ma deve essere una cosa concordata con la struttura commissariale e con il governo" dichiara Bassetti e aggiunge "Io sono personalmente concorde che le isole minori si vaccinino, ma devono essere tutte, non una sola".

